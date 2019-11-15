Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович во время на слушаний об импичменте американского президента.

Президент США во время показаний Мари Йованович написал в Twitter, что везде у нее все получается плохо.

– Перенесемся в Украину, где во время моего второго телефонного разговора новый украинский президент говорил о ней (Мари Йованович, – Ред.) отрицательно. Президент США имеет абсолютное право назначать послов. Они называют это “служением в угоду президенту”. В США очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Я сделал для Украины гораздо больше, чем О (имея в виду Барака Обаму), – отметил Трамп.

Читайте: Обнародованы показания Йованович и Маккинли по делу импичмента Трампу (ДОКУМЕНТ)

Вопросы, которые задавали Йованович формулировали в ключе что вы подумали/почувствовали/думаете? Йованович отвечала, что шокирована/разочарована/обеспокоена.

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте президента Дональда Трампа заверила, что не влияла на украинских чиновников.