Факты ICTV вспоминают самые громкие покушения на первых лиц политверхушки СССР.

1969 год. Советский Союз празднует очередную победу в Космосе, где встретились два корабля – Союз-4 и Союз-5. Генсек Леонид Брежнев целует космонавтов в аэропорту Внуково-2. Вскоре кортеж отправляется в центр и едет по Ленинскому проспекту – в направлении Кремля.

Прямую трансляцию действа внезапно прекратили. За несколько минут иностранные станции сообщали – в Москве у Боровицких ворот стреляли в Брежнева. Космонавт Леонов – один из тех, кто пострадал во время нападения. О том случае он молчал долго. Интересно, кто запрещал ему вспоминать тот день?

Нападающий целился в другую машину – он был уверен, что в первой машине едут космонавты, а во втором авто – генсек Брежнев. Он достал два ПМ и опустошил две обоймы. А через 40 минут в эфире показали, как невредимый Леонид Ильич в Кремле дрожащей рукой награждает космонавтов звездами героев СССР. Ему передают записку – стрелка взяли, он был один, заговора – нет.

Виктор Ильин – младший лейтенант советской армии, накануне сбежал из части, прихватив с собой два пистолета с патронами. Именно он пытался убить Брежнева.

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Эпидемия покушений на вождей началась с Ленина, которого отравленной пулей якобы подстрелила эсерка Фани Каплан. В этой версии много неизвестных и не исключено, что на самом деле покушение организовал Сталин.

На самого вождя народов тоже было несколько атак. Конспирологическая история случилась во время войны. Немецкий самолет Арадо-332 летит за линию фронта – в Смоленскую область. На борту – диверсанты, которых Германия хочет забросить на территорию СССР. Лидия Бобрик – по документам Лидия Шилова и Петр Шило родом из Черниговщины. Но по документам он – Петр Таврин – заместитель главы контрразведки СМЕРШа.

Таврина завербовали среди советских перебежчиков и начали готовить к нелегальной работе в СССР. Якобы на спецкурсах в Берлине его учит сам Отто Скорцени – руководитель эсэсовских диверсантов и любимец Гитлера.

Таврин и его напарнице срочно готовят документы и трофейную одежду. И главное – ему дают супероружие того времени. Несколько пистолетов с отравленными пулями, магнитную мину и два гранатомета панцеркнаке – в переводе с немецкого – бронебойные. Они закреплялись на руки.

По плану, диверсанты должны были попасть в Москву – на торжества с участием Сталина, где Таврин должен был его уничтожить. Конечно, такой план провалился. Горе-диверсантов арестовывают, они соглашаются работать с разведкой НКВД.

Так же, через семь лет отпустят горе-нападающего Ильина – сначала в психушку, а потом – на волю. В 90-х он даже получил квартиру и пенсию. Эти вопиющие факты породили немало версий заговора, в которой Ильин только сыграл маленькую роль. По одной из версий, Брежнева хотел устранить глава КГБ Андропов.

Как планировали убийство партийной верхушки СССР

Впоследствии сотрудники КГБ станут чуть ли не первой силой в стране, – вспоминает экс-полковник КГБ Геннадий Гудков, который лично был в охране Михаила Горбачева. Девятое управление охраняло VIP-персон. Нередко кадры подбирали, учитывая привычки и потребности самых генсеков. Например, Леонид Брежнев любил плавать. В воде его сопровождал целое подразделение.

Михаил Горбачев, оказывается, боялся, что его отравят. На первого и последнего президента СССР было одно известное покушение. В 90-м на Красной площади. Хотя покушением это назвать трудно – возле президента неизвестный достал обрез, но его сразу же заметили и скрутили злоумышленника.

Коллеге Горбачева по советскому политбюро Эдуарду Шеварднадзе повезло меньше. Когда он стал президентом Грузии на него совершили три покушения. Два едва не закончились смертью. В 95-м, когда президентский кортеж выезжал из администрации, возле Волги Шеварднадзе взорвалась начиненная взрывчаткой Нива. Президента ранило осколками. Весь мир тогда облетели кадры – Шеварднадзе в майке с порезами на лице.

После этого покушения министр иностранных дел Германии подарил Шеварднадзе бронированный Mercedes. В 98-м он его спас. В 23 часа кортеж президента в сопровождении спецназа возвращался к загородной резиденции. В центре Тбилиси он был атакован. Первым же выстрелом из гранатомета была подбита главная машину кортежа с охранниками. Один бодигард погиб. Шеварднадзе находился во второй машине. По ней нападавшие открыли огонь из гранатометов и автоматов. Но бронированная сталь Мерса выдержала, что стало отличной рекламой немецкого автопрома.

Шеварднадзе остался невредим. В организации покушения он обвинил экс-руководителя Службы безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, который скрылся на российской военной базе и вертолетом был переправлен в Россию.

Не избежал в 90-х покушения и бацька. В июне 94-го Mercedes кандидата в президенты Лукашенко во время избирательной поездки обогнал и прижал к обочине Ford. Из него автомобиль бацьки расстреляли, одна пуля якобы пролетела возле головы кандидата. По одной из версий покушение организовал сам Лукашенко с помощью Кремля, чтобы увеличить шансы на победу в президентской гонке.

Видимо, Владимир Путин сделал выводы из ряда атак на коллег по СНГ. По наблюдениям его коллег по КГБ-ФСБ, он панически боится за свою жизнь. У ВВП крупнейшая в истории руководителей России охрана – 50 тыс. сотрудников.

Президентский борт защищен от атаки ракетой, а автомобиль номер один России – может выдержать обстрел из танков и применения химического оружия. Хотя, в Кремлевских кругах говорят: сам ВВП часто любит нарушать инструкции ФСО, и для этого имеет целый театр двойников. Страхи покушения работают, как и во времена Сталина, и дают спецслужбам зеленый свет и почти неограниченный бюджет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что суд снял обвинения с подозреваемого по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.