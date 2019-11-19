Факти ICTV згадують найгучніші замахи на перших осіб політверхівки СРСР.

1969 рік. Радянський Союз святкує чергову перемогу у Космосі, де зустрілися два кораблі – Союз-4 та Союз-5. Генсек Леонід Брежнєв цілує космонавтів у аеропорту Внуково-2. Невдовзі кортеж вирушає у центр і їде Ленінським проспектом – у напрямку Кремля.

Пряму трансляцію дійства раптово припинили. За кілька хвилин іноземні станції повідомляли – у Москві біля Боровицьких воріт стріляли у Брежнєва. Космонавт Леонов – один з тих, хто постраждав під час нападу. Про той випадок він мовчав довго. Цікаво, хто забороняв йому згадувати той день?

Нападник цілив у іншу машину – він був упевнений, що у першій машині їдуть космонавти, а у другому авто – генсек Брежнєв. Він дістав два ПМ і опорожнив обидві обойми. А через 40 хвилин в ефірі показали, як неушкоджений Леонід Ілліч у Кремлі тремтячою рукою нагороджує космонавтів зірками героїв СРСР. Йому передають записку – стрілка взяли, він був один, змови – немає.

Віктор Ільїн – молодший лейтенант радянської армії, напередодні втік з частини, прихопивши з собою два пістолети із набоями. Саме він намагався вбити Брежнєва.

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Епідемія замахів на вождів почалася з Леніна, якого отруєною кулею начебто підстрелила есерка Фані Каплан. У цій версії багато невідомих і не виключено, що насправді замах організував Сталін.

На самого вождя народів теж було декілька атак. Конспірологічна історія трапилась під час війни. Німецький літак Арадо-332 летить за лінію фронту – в Смоленську область. На борту – диверсанти, яких Німеччина хоче закинути на територію СРСР. Лідія Бобрик – за документами Лідія Шилова та Петро Шило родом з Чернігівщини. Але за документами він – Петро Таврін – заступник відділу контррозвідки СМЕРШу.

Тавріна завербували серед радянських перебіжчиків і почали готувати до нелегальної роботи у СРСР. Нібито на спецкурсах у Берліні його навчає сам Отто Скорцені – керівник есесівських диверсантів та улюбленець Гітлера.

Тавріну та його напарниці терміново готують документи та трофейний одяг. І головне – йому дають суперзброю того часу. Кілька пістолетів з отруйними кулями, магнітну міну та два гранатомети панцеркнаке – у перекладі з німецької – бронебійні. Вони закріплювалися на руки.

За планом, диверсанти мали потрапити до Москви – на урочистості за участі Сталіна, де Таврін мав його знищити. Звісно, такий план провалився. Горе-диверсантів арештовують, вони погоджуються працювати із розвідкою НКВС.

Так само, через сім років відпустять горе-нападника Ільїна – спочатку до психлікарні, а потім – на волю. У 90-х він навіть отримав квартиру і пенсію. Ці кричущі факти породили чимало версій змови, у якій Ільїн лише відіграв маленьку роль. За однією із версій, Брежнєва хотів усунути очільник КДБ Андропов.

Як планували вбивство партійної верхівки СРСР

Згодом співробітники КДБ стануть ледь не першою силою у країні, – згадує екс-полковник КДБ Геннадій Гудков, який особисто був у охороні Михайла Горбачова. Дев’яте управління охороняло VIP-осіб. Нерідко кадри підбирали, враховуючи звички і потреби самих генсеків. Наприклад, Леонід Брежнєв любив плавати. У воді його супроводжував цілий підрозділ.

Михайло Горбачов, виявляється, боявся, що його отруять. На першого і останнього президента СРСР був один відомий замах. У 90-му на Красній площі. Хоча замахом його назвати важко – біля президента невідомий дістав обріз, але його відразу ж помітили і скрутили зловмисника.

Колезі Горбачова по радянському політбюро Едуарду Шеварднадзе пощастило менше. Коли він став президентом Грузії на нього здійснили три замахи. Два ледь не закінчилися смертю. У 95-му, коли президентський кортеж виїжджав з адміністрації, біля Волги Шеварднадзе вибухнула начинена вибухівкою Нива. Президента поранило уламками. Весь світ тоді облетіли кадри – Шеварднадзе у майці з порізами на обличчі.

Після цього замаху міністр закордонних справ Німеччини подарував Шеварднадзе броньований Mercedes. У 98-му він його врятував. О 23 годині кортеж президента у супроводі спецназу повертався до заміської резиденції. У центрі Тбілісі він був атакований. Першим же пострілом з гранатомету було підбито головну автівку кортежу з охоронцями. Один бодігард загинув. Шеварднадзе перебував у другій машині. По ній нападники відкрили вогонь з гранатометів та автоматів. Але броньована сталь Мерса витримала, що стало чудовою рекламою німецького автопрому.

Шеварднадзе залишився неушкодженим. В організації замаху він звинуватив екс-керівника Служби безпеки Грузії Ігоря Гіоргадзе, який сховався на російській військовій базі і гелікоптером був переправлений до Росії.

Не уникнув у 90-х замаху і бацька. У червні 94-го Mercedes кандидата у президенти Лукашенка під час виборчої поїздки обігнав і притиснув до узбіччя Ford. З нього автомобіль бацьки розстріляли, одна куля начебто пролетіла біля голови кандидата. За однією з версій замах організував сам Лукашенко за допомогою Кремля, щоб збільшити шанси на перемогу у президентських перегонах.

Певне, Володимир Путін зробив висновки із низки атак на колег по СНД. За спостереженнями його колег по КГБ-ФСБ, він панічно боїться за своє життя. У ВВП найбільша в історії очільників Росії охорона – 50 тис. співробітників.

Президентський борт захищений від атаки ракетою, а автомобіль номер один Росії – може витримати обстріл з танків та застосування хімічної зброї. Хоча, у Кремлівських колах кажуть: сам ВВП часто любить порушувати інструкції ФСО, і для цього має цілий театр двійників. Страхи замаху працюють, як і у часи Сталіна, та дають спецслужбам зелене світло та майже необмежений бюджет.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що суд зняв обвинувачення з підозрюваного у справі замаху на журналіста Аркадія Бабченка.