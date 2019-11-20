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Факты / Мир

Дело об импичменте Трампа – Волкер изменил часть показаний

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в течение пяти часов 19 ноября свидетельствовал в Палате представителей Конгресса в деле об импичменте. Однако некоторые его тезисы отличались от показаний, которые он давал 3 октября.

Курт Волкер

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время открытых слушаний об импичменте президента Дональда Трампа перед тремя комитетами Палаты представителей уточнил некоторую информацию, которая стала известной после его показаний 3 октября.

В частности Волкер заявил, что недавно понял: украинская энергетическая компания Burismaа связана с сыном американского политика-демократа Хантером Байденом.

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Он добавил, что во время обсуждений с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани не знал о связи между началом расследований Украины и задержанием военной помощи.

– Никто мне этого не говорил и я никогда не сообщал об этой связи украинцам. Я был против заморозки помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы, что вызовет у них беспокойство, – отметил Волкер.

Сам Волкер рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет решена в Вашингтоне.

Волкер отделяет расследование Буризмы, которое, по его словам, было бы целесообразным. Однако дело в отношении Байден он считает неприемлемым и добавил, что утверждения о коррупционных связях Джо Байдена с Украиной – теория заговора.

– Я знаю вице-президента Байдена уже 24 года. Он честный человек, и я уважаю его, – отметил Волкер.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.

Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.

Фото: УНИАН

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