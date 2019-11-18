Президент США Дональд Трамп утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не знали о задержке военной помощи США Киеву.

Лидер США Дональд Трамп возмущен, что его обвиняют в давлении на украинских политиков. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко не знали о задержке военной помощи.

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– Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги (военная помощь США Украине. – Ред.) не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция не платят?, – написал Трамп в Twitter.

Также он заявив, что демократы превратили импичмент в оружие для борьбы с ним.

Напомним, что в США существует две противоборствующие партии: демократическая и республиканская. Дональд Трамп – республиканец.

24 сентября 2019 года демократы начали процедуру импичмента в отношении президента после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

В ходе разговора Трамп якобы призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Стоит отметить, что Байдена называют главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.