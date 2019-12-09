Санну Марин избрали новым премьер-министром Финляндии. Что известно о самом молодом премьер-министре мира – читайте в материале Фактов ICTV.

34-летняя Санна Марин возглавит правительство Финляндии и станет самым молодим премьером в мире. К этому Марин была министром по вопросам транспорта страны.

Санна Марин возглавит коалицию из пяти партий парламента, каждую из которых возглавляют женщины.

Что известно о Санни Марин

Санна Марин родилась в 1985 году в Хельсинки.

В 2012 году закончила университет Тампере со степенью бакалавра административных наук.

Она специализируется в сфере муниципального и регионального управления, а также в административном праве и юриспруденции.

Тогда же ее выбрали в городской совет Тампере (до 2017 года). Марин также является членом Ассамблеи Совета региона Тампере.

Санна Марин стала вторым заместитель председателя Социал-демократической партии с 2014 года.

С июня 2019 получила должность министра транспорта и связи и уже вскоре станет премьером.

Личная жизнь

Санна Марин воспитывали в однополой семье – у нее было две мамы.

У Марин есть двухлетняя дочь от ее мужа Маркуса Райкконена.

– Свободное время я провожу с моей дочерью и семьей, с другими людьми рядом со мной и на улице в прекрасных природных памятниках Пирканмаа, – рассказала Марин в одном из интервью.

Санна Марин также ведет активную социальную жизнь и часто публикует различные фото в своих соцсетях.























Что известно о Санни Марин – самом молодом премьер-министре в мире / 6 фотографий

Напомним, на пост премьер-министра Финляндии избрали 34-летнюю Санну Марин.

Фото: Санна Марін