Санну Марін обрали новим прем’єр-міністром Фінляндія. Що відомо про наймолодшого прем’єр-міністра світу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

34-річна Санна Марін очолить уряд Фінляндії і стане наймолодшою прем’єркою у світі. До цього Марін була міністром з питань транспорту країни.

Санна Марін очолить коаліцію з п’яти партій парламенту, кожну з яких очолюють жінки.

Що відомо про Санну Марін

Санна Марін народилась у 1985 році у Гельсинках.

У 2012 році закінчила університет Тампере зі ступенем бакалавра адміністративних наук.

Вона спеціалізується у сфері муніципального і регіонального управління, а також у адміністративному праві та юриспруденції.

Тоді ж її обрали до міської ради Тампере (до 2017 року). Марін також є членом Асамблеї Ради регіону Тампере.

Санна Марін стала другим заступник голови Соціал-демократичної партії з 2014 року.

З червня 2019 року отримала посаду міністра транспорту та зв’язку і вже незабаром стане прем’єром.

Особисте життя

Санну Марін виховували в одностатевій родині – у неї було дві мами.

У Марін є дворічна донька від її чоловіка Маркуса Райкконена.

– Вільний час я проводжу з моєю дочкою і родиною, з іншими людьми поруч зі мною і на вулиці в прекрасних природних пам’ятках Пірканмаа, – розповіла Марін в одному з інтерв’ю.

Санна Марін також веде активне соціальне життя та часто публікує різноманітні фото у своїх соцмережах.























Що відомо про Санну Марін – наймолодшого прем’єр-міністра у світі / 6 фотографий

Нагадаємо, на пост прем’єр-міністра Фінляндії обрали 34-річну Санну Марін.

Фото: Санна Марін