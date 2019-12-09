Що відомо про Санну Марін – наймолодшого прем’єр-міністра у світі

Санну Марін обрали новим прем’єр-міністром Фінляндія. Що відомо про наймолодшого прем’єр-міністра світу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
34-річна Санна Марін очолить уряд Фінляндії і стане наймолодшою прем’єркою у світі. До цього Марін була міністром з питань транспорту країни.
Санна Марін очолить коаліцію з п’яти партій парламенту, кожну з яких очолюють жінки.
Що відомо про Санну Марін
Санна Марін народилась у 1985 році у Гельсинках.
У 2012 році закінчила університет Тампере зі ступенем бакалавра адміністративних наук.
Вона спеціалізується у сфері муніципального і регіонального управління, а також у адміністративному праві та юриспруденції.
Тоді ж її обрали до міської ради Тампере (до 2017 року). Марін також є членом Асамблеї Ради регіону Тампере.
Санна Марін стала другим заступник голови Соціал-демократичної партії з 2014 року.
З червня 2019 року отримала посаду міністра транспорту та зв’язку і вже незабаром стане прем’єром.
Особисте життя
Санну Марін виховували в одностатевій родині – у неї було дві мами.
У Марін є дворічна донька від її чоловіка Маркуса Райкконена.
– Вільний час я проводжу з моєю дочкою і родиною, з іншими людьми поруч зі мною і на вулиці в прекрасних природних пам’ятках Пірканмаа, – розповіла Марін в одному з інтерв’ю.
Санна Марін також веде активне соціальне життя та часто публікує різноманітні фото у своїх соцмережах.
Нагадаємо, на пост прем’єр-міністра Фінляндії обрали 34-річну Санну Марін.
Фото: Санна Марін