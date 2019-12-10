Резня в Сребренице была совершена во время Боснийской войны и считается одним из самых масштабных военных преступлений в истории современной Европы.

Резня в Сребренице произошла в период с 13 по 22 июля 1995 года, во время Боснийской войны. Тогда так называемые боснийские сербы совершили массовое убийство боснийских мусульман.

В результате резни погибли около 8 тыс. мальчиков и мужчин в возрасте от 12 до 77 лет. Это событие считается одним из самых масштабных военных преступлений в истории современной Европы.

Резня в Сребренице была совершена после захвата города так называемой армией Республики Сербской с участием военизированного формирования Скорпионы, которое контролировало МВД Сербии.

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В международных судах доказали, что события в Сребренице не были случайным явлением. То есть резню предварительно спланировали.

Гаагский трибунал в нескольких делах признал геноцидом резню в Сребренице. А уже в 2007 году то же самое признал и Международный суд.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Донбассе может произойти “резня как в Сребренице”.

Он считает, что такое возможно, если контроль над границей с РФ передадут Украине до принятия закона об амнистии.