PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Передача Украине контроля над границей – Путин пугает резней “как в Сребренице”

Президент РФ Владимир Путин считает, что на Донбассе может “начаться резня”, если Украина получит контроль над границей до принятия закона об амнистии.

Володимир Путін

Президент России Владимир Путин заявил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном преследовании людей из “ДНР” и “ЛНР”.

Он считает, что может “начаться резня” как в Сребренице, если Украине передадут контроль над границей до принятия закона об амнистии на Донбассе.

– До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время поднимает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками, – сказал Путин.

Читайте: Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков

Президент РФ добавил, что опасается из-за того, что нет ясности в ситуации с националистами, а в частности с тем, что они будут делать, когда зайдут на временно оккупированные территории после передачи контроля за границей с Россией Украине.

Резня в Сребренице считается одним из самых больших военных преступлений в истории современной Европы.

Тогда за период 13-22 июля 1995 года боснийские сербы убили около 8 тыс. боснийских мусульман.

К слову, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сегодня существует большая вероятность срыва договоренностей по Донбассу.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит
Различия в формулировках и гибкость: в Кремле оценили нормандский саммит
андрій загороднюк
Договоренности по Донбассу могут сорвать на любом этапе – Загороднюк
Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Мітинг у Києві
В Киеве проводят митинг против закона об особом статусе Донбасса
Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков
Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков
Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко
Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко
Встреча Зеленского и Путина: почему Кремль может потерять сотни миллионов долларов
Встреча Зеленского и Путина: почему Кремль может потерять сотни миллионов долларов
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка