Президент РФ Владимир Путин считает, что на Донбассе может “начаться резня”, если Украина получит контроль над границей до принятия закона об амнистии.

Президент России Владимир Путин заявил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном преследовании людей из “ДНР” и “ЛНР”.

Он считает, что может “начаться резня” как в Сребренице, если Украине передадут контроль над границей до принятия закона об амнистии на Донбассе.

– До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время поднимает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками, – сказал Путин.

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Президент РФ добавил, что опасается из-за того, что нет ясности в ситуации с националистами, а в частности с тем, что они будут делать, когда зайдут на временно оккупированные территории после передачи контроля за границей с Россией Украине.

Резня в Сребренице считается одним из самых больших военных преступлений в истории современной Европы.

Тогда за период 13-22 июля 1995 года боснийские сербы убили около 8 тыс. боснийских мусульман.

К слову, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сегодня существует большая вероятность срыва договоренностей по Донбассу.