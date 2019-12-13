Резня в Сребренице была совершена во время Боснийской войны и считается одним из самых масштабных военных преступлений в истории современной Европы.
Резня в Сребренице произошла в период с 13 по 22 июля 1995 года, во время Боснийской войны. Тогда так называемые боснийские сербы совершили массовое убийство боснийских мусульман.
В результате резни погибли около 8 тыс. мальчиков и мужчин в возрасте от 12 до 77 лет. Это событие считается одним из самых масштабных военных преступлений в истории современной Европы.
Резня в Сребренице была совершена после захвата города так называемой армией Республики Сербской с участием военизированного формирования Скорпионы, которое контролировало МВД Сербии.Читайте: Зеленский ответил Путину на "Сребреницу": Резни на Донбассе не будет
В международных судах доказали, что события в Сребренице не были случайным явлением. То есть резню предварительно спланировали.
Гаагский трибунал в нескольких делах признал геноцидом резню в Сребренице. А уже в 2007 году то же самое признал и Международный суд.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Донбассе может произойти “резня как в Сребренице”.
Он считает, что такое возможно, если контроль над границей с РФ передадут Украине до принятия закона об амнистии.