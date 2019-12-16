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Факты / Мир / Россия

В Кремле ответили на участие Суркова во встрече так называемого Союза добровольцев Донбасса

В Кремле заявили, что не видят противоречий относительно участия Суркова в нормандском формате и встречи с боевиками из российского “Союза добровольцев Донбасса”.

В Кремле ответили на участие Суркова во встрече так называемого Союза добровольцев Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит противоречий относительно участия помощника президента РФ Владислава Суркова в нормандском формате и его деятельности в так называемом Союзе добровольцев Донбасса.

Отмечается, что у Пескова спросили можно сочетать участие в мирных переговорах в нормандском формате и проводить встречи с непосредственными участниками конфликта среди граждан РФ.

– Я не знаю, о каких именно добровольцах идет речь. Добровольцы бывают разные – бывают и волонтеры, бывают и добровольцы. У них есть свои организации. Это граждане РФ, поэтому российские чиновники общаются с гражданами РФ в любых форматах. Это, собственно, наша прерогатива, и мы ни с кем не собираемся этой прерогативой делиться, – ответил Песков.

Интересно, что Сурков участвовал в нормандской встрече в Париже (Франция), хотя на него наложены санкции ЕС.

Напомним, 14 декабря в Москве состоялся съезд так называемой межрегиональной общественной организации Союз добровольцев Донбасса, на котором присутствовал и Владислав Сурков.

– Мы уверены, что война, к сожалению, вернется в активную фазу. Мы этого не хотим, но должны быть к этому готовы. И Россия, и русский мир нуждаются в защите и обороне на различных рубежах, – заявил во время этой встречи глава этого объединения, первый руководитель оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай.

Однако Песков это заявление отказался комментировать.

Фото: iz.ru

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