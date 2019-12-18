Импичмент Трампа: что нужно знать перед дебатами в Конгрессе

18 декабря в Палате представителей США проходят дебаты касательно импичмента американского президента Дональда Трампа. Факты ICTV собрали самую важную информацию об импичменте Трампа.

В рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа обвинителем выступает Палата представителей, которую контролирует Демократическая партия.

Официально о начале расследования спикер Палаты представителей Ненси Пэлоси объявила 24 сентября 2019 года.

Трампа обвиняют в совершении следующих преступлений:

злоупотребление властью;

препятствование Конгрессу;

запугивание свидетелей.

Во время закрытых заседаний, которые состоялись в период с 11 октября по 16 ноября, некоторые дипломаты и чиновники подтвердили, что президент США пытался оказать давление на Украину, чтобы укрепить свои позиции во внутриполитической борьбе.

В ноябре также провели публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

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Сам президент США отрицает обвинения и называет весь процесс очередной “охотой на ведьм”.

Однако комитет по разведке подтвердил, что Трамп “действуя лично и через своих представителей, добивался вмешательства Украины, то есть иностранного государства, в избирательную кампанию в США для своего переизбрания”.

Если Палате представителей удастся проголосовать за импичмент президента США, то это откроет путь для рассмотрения вопроса в Сенате и судебному процессу.

В таком случае решение касательно того, уберут ли Трампа с поста президента, ожидается в феврале 2020 года.

К слову, адвокат Дональда Трампа Пэт Чиполлоне сообщил, что президент США не собирается участвовать в первом судебном заседании касательно импичмента.