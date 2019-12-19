Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США поддержали решение об импичменте американского президента Дональда Трампа.
Дебаты в Палате представителей Конгресса США касательно импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа завершились голосованием по указанному вопросу.
230 голосов при 216 необходимых отдали за импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и 229 голосов — по обвинению в препятствовании работе Конгресса. Таким образом Палата представителей поддержала отстранение Трампа.
Благодаря этому процедура импичмента перейдет к следующей фазе.
Читайте: Импичмент Трампа: что нужно знать перед дебатами в Конгрессе
Теперь начнется подготовка к рассмотрению вопроса в Сенате. На это время он получит полномочия суда во главе с председателем Верховного суда США.
В роли прокуроров в судебном процессе против Трампа будут выступать члены Палаты представителей.
Ожидается, что суд продлится около месяца, а решение вынесут в феврале.
К слову, Дональд Трамп не собирается участвовать в первом судебном заседании касательно импичмента.