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Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США поддержали решение об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Дебаты в Палате представителей Конгресса США касательно импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа завершились голосованием по указанному вопросу.

230 голосов при 216 необходимых отдали за импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и 229 голосов — по обвинению в препятствовании работе Конгресса. Таким образом Палата представителей поддержала отстранение Трампа.

Благодаря этому процедура импичмента перейдет к следующей фазе.

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Теперь начнется подготовка к рассмотрению вопроса в Сенате. На это время он получит полномочия суда во главе с председателем Верховного суда США.

В роли прокуроров в судебном процессе против Трампа будут выступать члены Палаты представителей.

Ожидается, что суд продлится около месяца, а решение вынесут в феврале.

К слову, Дональд Трамп не собирается участвовать в первом судебном заседании касательно импичмента.

Фото: Dreamstime

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