Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, которые достигли выдающихся успехов в 2019 году.

2019 год отличился грандиозными достижениями женщин, которые преодолели столетние барьеры, став первыми женщинами в истории в своей сфере деятельности.

Соответствующий перечень Time опубликовал на своем сайте.

Деб Хааланд и Шарис Дэвидс

Первые женщины представительницы коренного народа Америки, ставшими членами Конгресса США.

Гита Гопинат

Первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб

Первые женщины-мусульманки, ставшие членами конгресса США.

Нэнси Пелоси

Первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США.

Сандра О

Первая женщина азиатского происхождения, удостоившаяся двух наград Золотой глобус.

Cardi B

Первая женщина, получившая награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми.

Рут Картер

Первая женщина-афроамериканка удостоенная премии Оскар в номинации Лучший художник по костюмам.

Микаэла Шиффрин

Первая женщина лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.

Ялица Апарисио

Первая представительница коренных народов Америки, номинированная на премию Оскар за Лучшую женскую роль.

Карен Уленбек

Первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

Тенгку Маймун Туан Мат

Первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

Рианна

Первая женщина афроамериканка, которая возглавила бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH.

Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.

Али Строкер

Первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.

Джанет Мок

Первая женщина трангсгедер, подписавшая контракт с крупным мэйджером.

Лора Йигер

Первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.

Ли На

Первая женщина азиатского происхождения, включенная в Международный зал теннисной славы.

Вонгечи Муту

Первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

Зузана Чапутова

Первая женщина, ставшая президентом Словакии.

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Источник: Time