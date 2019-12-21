Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, которые достигли выдающихся успехов в 2019 году.
2019 год отличился грандиозными достижениями женщин, которые преодолели столетние барьеры, став первыми женщинами в истории в своей сфере деятельности.
Соответствующий перечень Time опубликовал на своем сайте.
- Деб Хааланд и Шарис Дэвидс
Первые женщины представительницы коренного народа Америки, ставшими членами Конгресса США.
- Гита Гопинат
Первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.
- Ильхан Омар и Рашида Тлаиб
Первые женщины-мусульманки, ставшие членами конгресса США.
- Нэнси Пелоси
Первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США.
Фото: Nancy Pelosi
- Сандра О
Первая женщина азиатского происхождения, удостоившаяся двух наград Золотой глобус.
- Cardi B
Первая женщина, получившая награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми.
Фото: Cardi B
- Рут Картер
Первая женщина-афроамериканка удостоенная премии Оскар в номинации Лучший художник по костюмам.
Фото: Ruth Costume
- Микаэла Шиффрин
Первая женщина лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.
- Ялица Апарисио
Первая представительница коренных народов Америки, номинированная на премию Оскар за Лучшую женскую роль.
- Карен Уленбек
Первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.
- Тенгку Маймун Туан Мат
Первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.Читайте: Time назвал Грету Тунберг Человеком года Без Путина: Time составил новый рейтинг самых влиятельных людей Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин года по версии Financial Times
- Рианна
Первая женщина афроамериканка, которая возглавила бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH.
Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.
- Али Строкер
Первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.
Фото: Ali Stroker
- Джанет Мок
Первая женщина трангсгедер, подписавшая контракт с крупным мэйджером.
- Лора Йигер
Первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.
- Ли На
Первая женщина азиатского происхождения, включенная в Международный зал теннисной славы.
- Вонгечи Муту
Первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.
- Зузана Чапутова
Первая женщина, ставшая президентом Словакии.
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Источник: Time