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Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, которые достигли выдающихся успехов в 2019 году.

Стали первыми в истории: Time назвал 28 женщин года

2019 год отличился грандиозными достижениями женщин, которые преодолели столетние барьеры, став первыми женщинами в истории в своей сфере деятельности.

Соответствующий перечень Time опубликовал на своем сайте.

  • Деб Хааланд и Шарис Дэвидс

Первые женщины представительницы коренного народа Америки, ставшими членами Конгресса США.

  • Гита Гопинат

Первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

  • Ильхан Омар и Рашида Тлаиб

Первые женщины-мусульманки, ставшие членами конгресса США.

  • Нэнси Пелоси

Первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США.

Фото: Nancy Pelosi
  • Сандра О

Первая женщина азиатского происхождения, удостоившаяся двух наград Золотой глобус.

  • Cardi B

Первая женщина, получившая награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми.

Фото: Cardi B
  • Рут Картер

Первая женщина-афроамериканка удостоенная премии Оскар в номинации Лучший художник по костюмам.

Фото: Ruth Costume
  • Микаэла Шиффрин

Первая женщина лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.

  • Ялица Апарисио

Первая представительница коренных народов Америки, номинированная на премию Оскар за Лучшую женскую роль.

  • Карен Уленбек

Первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

  • Тенгку Маймун Туан Мат

Первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

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  • Рианна

Первая женщина афроамериканка, которая возглавила бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH.

Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель.

  • Али Строкер

Первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.

Фото: Ali Stroker
  • Джанет Мок

Первая женщина трангсгедер, подписавшая контракт с крупным мэйджером.

  • Лора Йигер

Первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.

  • Ли На

Первая женщина азиатского происхождения, включенная в Международный зал теннисной славы.

  • Вонгечи Муту

Первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

  • Зузана Чапутова

Первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Недавно мы публиковали рейтинг 100 самых влиятельных украинцев по версии Фокус.

Источник: Time

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