Стали першими в історії: Time назвав 28 жінок року

Американський журнал Time представив список із 28 жінок, які досягли видатних успіхів у 2019 році.
2019 рік позначився грандіозними досягненнями жінок, які подолали сторічні бар’єри, ставши першими жінками в історії у своїй сфері діяльності.
Відповідний перелік Time опублікував на своєму сайті.
- Деб Хааланд і Шаріс Девідс
Це перші жінки представниці корінного народу Америки, що стали членами Конгресу США.
- Гіта Гопінат
Перша жінка, що отримала посаду головного економіста МВФ.
- Ільхан Омар і Рашида Тлаіб
Перші жінки-мусульманки, що стали членами конгресу США.
- Ненсі Пелосі
Перша жінка, обрана спікером Палати представників Конгресу США.
Фото: Nancy Pelosi
- Сандра О
Перша жінка азіатського походження, яка удостоїлася двох нагород Золотий глобус.
- Cardi B
Перша жінка, що отримала нагороду за кращий реп-альбом премії Греммі.
Фото: Cardi B
- Рут Картер
Перша жінка-афроамериканка удостоєна премії Оскар в номінації Найкращий художник по костюмах.
Фото: Ruth Costume
- Мікейла Шиффрін
Перша лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.
- Яліца Апарісіо
Перша представниця корінних народів Америки, номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль.
- Карен Уленбек
Перша жінка, що отримала Абелівської премію з математики.
- Тенгку Маймун Туан Мат
Перша жінка, що стала Верховним суддею Малайзії.Читайте: Time назвав Ґрету Тунберґ людиною року Без Путіна: Time склав новий рейтинг найвпливовіших людей Гонтарева потрапила в список найвпливовіших жінок року за версією Financial Times
- Ріанна
Перша жінка-афроамериканка, що очолила бренд, який увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH.
Крім того, співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.
- Алі Строкер
Перша жінка в інвалідному візку, що удостоїлася нагороди Tony.
Фото: Ali Stroker
- Джанет Мок
Перша жінка трангсгедер, яка підписала контракт з великим мейджором.
- Лора Їгер
Перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.
- Лі На
Перша жінка азіатського походження, включена до Міжнародної зали тенісної слави.
- Вонгечі Муту
Перша жінка митець, чиї роботи демонструвалися на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.
- Зузана Чапутова
Перша жінка, що стала президентом Словаччини.
Нещодавно ми публікували рейтинг 100 найвпливовіших українців за версією Фокус.
Джерело: Time