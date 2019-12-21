Стали першими в історії: Time назвав 28 жінок року

Американський журнал Time представив список із 28 жінок, які досягли видатних успіхів у 2019 році.

2019 рік позначився грандіозними досягненнями жінок, які подолали сторічні бар’єри, ставши першими жінками в історії у своїй сфері діяльності.

Відповідний перелік Time опублікував на своєму сайті.

Деб Хааланд і Шаріс Девідс

Це перші жінки представниці корінного народу Америки, що стали членами Конгресу США.

Гіта Гопінат

Перша жінка, що отримала посаду головного економіста МВФ.

Ільхан Омар і Рашида Тлаіб

Перші жінки-мусульманки, що стали членами конгресу США.

Ненсі Пелосі

Перша жінка, обрана спікером Палати представників Конгресу США.

Сандра О

Перша жінка азіатського походження, яка удостоїлася двох нагород Золотий глобус.

Cardi B

Перша жінка, що отримала нагороду за кращий реп-альбом премії Греммі.

Рут Картер

Перша жінка-афроамериканка удостоєна премії Оскар в номінації Найкращий художник по костюмах.

Мікейла Шиффрін

Перша лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.

Яліца Апарісіо

Перша представниця корінних народів Америки, номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль.

Карен Уленбек

Перша жінка, що отримала Абелівської премію з математики.

Тенгку Маймун Туан Мат

Перша жінка, що стала Верховним суддею Малайзії.

Ріанна

Перша жінка-афроамериканка, що очолила бренд, який увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH.

Крім того, співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.

Алі Строкер

Перша жінка в інвалідному візку, що удостоїлася нагороди Tony.

Джанет Мок

Перша жінка трангсгедер, яка підписала контракт з великим мейджором.

Лора Їгер

Перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.

Лі На

Перша жінка азіатського походження, включена до Міжнародної зали тенісної слави.

Вонгечі Муту

Перша жінка митець, чиї роботи демонструвалися на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.

Зузана Чапутова

Перша жінка, що стала президентом Словаччини.

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Джерело: Time