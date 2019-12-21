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Стали першими в історії: Time назвав 28 жінок року

Американський журнал Time представив список із 28 жінок, які досягли видатних успіхів у 2019 році.

Стали першими в історії: Time назвав 28 жінок року

2019 рік позначився грандіозними досягненнями жінок, які подолали сторічні бар’єри, ставши першими жінками в історії у своїй сфері діяльності.

Відповідний перелік Time опублікував на своєму сайті.

  • Деб Хааланд і Шаріс Девідс

Це перші жінки представниці корінного народу Америки, що стали членами Конгресу США.

  • Гіта Гопінат

Перша жінка, що отримала посаду головного економіста МВФ.

  • Ільхан Омар і Рашида Тлаіб

Перші жінки-мусульманки, що стали членами конгресу США.

  • Ненсі Пелосі

Перша жінка, обрана спікером Палати представників Конгресу США.

Фото: Nancy Pelosi
  • Сандра О

Перша жінка азіатського походження, яка удостоїлася двох нагород Золотий глобус.

  • Cardi B

Перша жінка, що отримала нагороду за кращий реп-альбом премії Греммі.

Фото: Cardi B
  • Рут Картер

Перша жінка-афроамериканка удостоєна премії Оскар в номінації Найкращий художник по костюмах.

Фото: Ruth Costume
  • Мікейла Шиффрін

Перша лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.

  • Яліца Апарісіо

Перша представниця корінних народів Америки, номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль.

  • Карен Уленбек

Перша жінка, що отримала Абелівської премію з математики.

  • Тенгку Маймун Туан Мат

Перша жінка, що стала Верховним суддею Малайзії.

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  • Ріанна

Перша жінка-афроамериканка, що очолила бренд, який увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH.

Крім того, співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.

  • Алі Строкер

Перша жінка в інвалідному візку, що удостоїлася нагороди Tony.

Фото: Ali Stroker
  • Джанет Мок

Перша жінка трангсгедер, яка підписала контракт з великим мейджором.

  • Лора Їгер

Перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.

  • Лі На

Перша жінка азіатського походження, включена до Міжнародної зали тенісної слави.

  • Вонгечі Муту

Перша жінка митець, чиї роботи демонструвалися на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.

  • Зузана Чапутова

Перша жінка, що стала президентом Словаччини.

Нещодавно ми публікували рейтинг 100 найвпливовіших українців за версією Фокус.

Джерело: Time 

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