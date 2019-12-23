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Факты / Мир

Санкции США против Северного потока-2: подрядчик отвел свои корабли

Корабли подрядчика со специализацией прокладки труб в море покинули акваторию Балтийского моря.

Санкции США против Северного потока-2: подрядчик отвел свои корабли

Швейцарская компания Allseas отвела все суда из акватории Балтийского моря, где продолжается строительство российско-германского газопровода Северный поток-2.

Причины маневров своих кораблей подрядчик с узкой специализацией прокладки труб в море не комментирует.

Также в компании не стали выдвигать предположений относительно того, когда работы по сооружению Северного потока-2 продолжатся.

Читайте: Россия обещает ответить США на санкции против Северного потока-2 – Лавров

В то же время официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заверил, что государство не будет вмешиваться в решение частного бизнеса относительно действий на фоне возможных санкций из Вашингтона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Источник: Bloomberg

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