Трамп вновь требует начать суд по импичменту

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы намеренно затягивают начало судебных слушаний по его импичменту.

Президент США Дональд Трамп требует как можно быстрее начать судебный процесс в Сенате по его импичменту.

Он считает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси намеренно затягивает начало указанных слушаний, на что она не имеет права.

– У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате, – заявил Трамп.

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Он добавил, что однажды Пелоси потеряла должность спикера и это может произойти снова, если она будет откладывать процесс импичмента.

По словам президента США, таким образом демократы пытаются подчинить себе Сенат.

Однако в 2019 году Сенат уже не может начать рассмотрение импичмента Трампа, ведь начались каникулы, которые завершатся 6 января 2020 года.

К слову, демократы готовятся предъявить новые обвинения Дональду Трампу в деле об импичменте.

Источник: Donald J. Trump