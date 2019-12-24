PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп вновь требует начать суд по импичменту

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы намеренно затягивают начало судебных слушаний по его импичменту.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп требует как можно быстрее начать судебный процесс в Сенате по его импичменту.

Он считает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси намеренно затягивает начало указанных слушаний, на что она не имеет права.

– У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате, – заявил Трамп.

Читайте: Марш политического самоубийства: реакция Трампа на импичмент

Он добавил, что однажды Пелоси потеряла должность спикера и это может произойти снова, если она будет откладывать процесс импичмента.

По словам президента США, таким образом демократы пытаются подчинить себе Сенат.

Однако в 2019 году Сенат уже не может начать рассмотрение импичмента Трампа, ведь начались каникулы, которые завершатся 6 января 2020 года.

К слову, демократы готовятся предъявить новые обвинения Дональду Трампу в деле об импичменте.

Источник: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Злоупотребление властью: Трампу могут предъявить новые обвинения
Злоупотребление властью: Трампу могут предъявить новые обвинения
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Зеленский и Трамп попали на обложку журнала The Week
Военную помощь задержали до разговора Трампа и Зеленского – Белый дом
Военную помощь задержали до разговора Трампа и Зеленского – Белый дом
Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа
Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа
Конгресс США назвал условия для снятия санкций с России
Конгресс США назвал условия для снятия санкций с России
Санкции США против Северного потока-2: подрядчик отвел свои корабли
Санкции США против Северного потока-2: подрядчик отвел свои корабли
Масштабное ДТП в США: столкнулись 69 автомобилей
Масштабное ДТП в США: столкнулись 69 автомобилей
Пістолет
В США произошла стрельба на вечеринке – 13 пострадавших
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка