Злоупотребление властью: Трампу могут предъявить новые обвинения

Противники Трампа от Демократической партии заявили об обнаружении новых злоупотреблений властью, которые могут использовать в рамках импичмента Дональда Трампа.

Демократы могут предъявить президенту США обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента. Юридический комитет нижней палаты уже направил соответствующий документ в апелляционный суд округа Колумбия.

Уточняется, что это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган даст показания.

Читайте: Импичмент Трампа: что нужно знать перед дебатами в Конгрессе

Демократы надеются, что после его показаний появится подтверждение того, что американский лидер совершил действия, которые до сих пор не были указаны в обвинениях.

Если против Трампа появятся новые статьи обвинения, то в Палате представителей может пройти новое голосование по импичменту.

Напомним, 19 декабря в Палате представителей Конгресса США поддержали решение об импичменте американского президента Дональда Трампа.