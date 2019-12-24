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Факты / Мир

Злоупотребление властью: Трампу могут предъявить новые обвинения

Противники Трампа от Демократической партии заявили об обнаружении новых злоупотреблений властью, которые могут использовать в рамках импичмента Дональда Трампа.

Злоупотребление властью: Трампу могут предъявить новые обвинения

Демократы могут предъявить президенту США обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента. Юридический комитет нижней палаты уже направил соответствующий документ в апелляционный суд округа Колумбия.

Уточняется, что это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган даст показания.

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Демократы надеются, что после его показаний появится подтверждение того, что американский лидер совершил действия, которые до сих пор не были указаны в обвинениях.

Если против Трампа появятся новые статьи обвинения, то в Палате представителей может пройти новое голосование по импичменту.

Напомним, 19 декабря в Палате представителей Конгресса США поддержали решение об импичменте американского президента Дональда Трампа.

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