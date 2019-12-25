В Ливию прибыли две тысячи наемников Вагнера – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет знать, что в Ливии делают наемники Вагнера.

В Ливии действуют две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнер и пять тысяч наемников из Судана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

– Для чего и почему они сегодня в Ливии? Что они там делают? – спросил он на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе.

Эрдоган напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии в борьбе против командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК Вагнер оказывают поддержку как раз силам Хафтара.

К слову, о вмешательстве регулярных сил армии России и ПВК Вагнер в дела Ливии заявлял также помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.