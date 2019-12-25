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До Лівії прибули дві тисячі найманців Вагнера – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче знати, що в Лівії роблять найманці Вагнера.

До Лівії прибули дві тисячі найманців Вагнера – Ердоган

У Лівії діють дві тисячі бійців приватної військової компанії (ПВК) Вагнер і п’ять тисяч найманців із Судану.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

– Для чого вони сьогодні в Лівії? Що вони там роблять? – запитав він на спільній прес-конференції з президентом Тунісу Каїсом Саїдом у Тунісі.

Ердоган нагадав, що Туреччина підтримує уряд національної згоди Лівії в боротьбі проти командувача Лівійською національною армією Халіфа Хафтара.

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Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що бійці ПВК Вагнер надають підтримку якраз силам Хафтара.

До слова, про втручання регулярних сил армії Росії та ПВК Вагнер у справи Лівії заявляв також помічник Держсекретаря США Девід Шенкерю.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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