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Факты / Мир

Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал остановить наступление армии президента Сирии Башара Асада при поддержке армии РФ на Идлиб.

Дональд Трамп

Боевые действия России, Сирии и Ирана приведут к  тысячам жертв среди мирного населения в сирийской провинции Идлиб.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter и призвал остановить кровопролитие.

– Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! – написал он.

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Американский лидер также добавил, что против “бойни” выступает Турция.

Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Бомбардировки россиянами Идлиба в прошлом году регулярно забирали жизни гражданских.

Фото: Dreamstime

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