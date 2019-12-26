Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал остановить наступление армии президента Сирии Башара Асада при поддержке армии РФ на Идлиб.
Боевые действия России, Сирии и Ирана приведут к тысячам жертв среди мирного населения в сирийской провинции Идлиб.
Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter и призвал остановить кровопролитие.
– Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! – написал он.
Читайте: В Ливию прибыли две тысячи наемников Вагнера – Эрдоган
Американский лидер также добавил, что против “бойни” выступает Турция.
Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.
Бомбардировки россиянами Идлиба в прошлом году регулярно забирали жизни гражданских.