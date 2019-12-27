Это был теракт: Baza выпустила фильм о взрыве в Магнитогорске

В России журналисты опубликовали расследование, в котором утверждают, что взрыв жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был терактом.

Авторы расследования о взрыве жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года детально изучили события, которые ранее СМИ связывали со взрывом.

В своем 40-минутном фильме они поговорили с дворником, который обнаружил бомбу в урне, получили доказательства, что погибшие при взрыве в маршрутке были убиты из огнестрельного оружия, а также рассказали об обысках в городе.

Авторы расследования пришли к выводу, что это был теракт, а не взрыв газа.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о теракте слухами.

– Экспертная информация свидетельствует о том, что это не что иное, как слухи, которые не соответствуют действительности. Причиной стал взрыв газа. Здесь даже нет темы для обсуждения, – сказал он.

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек.

По версии следствия, в доме взорвался бытовой газ.

Источник: Baza, Интерфакс-Россия

Фото: МЧС России