Це був теракт: Baza випустила фільм про вибух у Магнітогорську

У Росії журналісти опублікували розслідування, у якому стверджують, що вибух житлового будинку в Магнітогорську 31 грудня 2018 року був терактом.

Автори розслідування про вибух житлового будинку в Магнітогорську 31 грудня 2018 року детально вивчили події, які раніше ЗМІ пов’язували з вибухом.

У своєму 40-хвилинному фільмі вони поговорили з двірником, який виявив бомбу в урні, отримали докази, що загиблі під час вибуху в маршрутці були вбиті з вогнепальної зброї, а також розповіли про обшуки в місті.

Автори розслідування дійшли висновку, що це був теракт, а не вибух газу.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав інформацію про теракт чутками.

– Експертна інформація свідчить про те, що це є нічим іншим, як чутки, які не відповідають дійсності. Причиною став вибух газу. Тут навіть немає теми для обговорення, – сказав він.

Нагадаємо, вибух у житловому будинку в Магнітогорську стався 31 грудня 2018 року. В результаті загинули 39 людей.

За версією слідства, в будинку вибухнув побутовий газ.

Джерело: Baza, Интерфакс-Россия

Фото: МЧС России