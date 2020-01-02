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Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским – реакция Украины

Британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским в одном из своих материалов.

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским – реакция Украины

Популярный британский журнал Good Housekeeping в материале о самых популярных направлениях для поездок назвал оккупированный Крым российским.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве уже отреагировало на это:

– Good Housekeeping UK, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Примите во внимание советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым – это Украина, – отметили в посольстве.

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К слову, в своем выпуске одним из туристических направлений на 2020 год издание назвало Россию, отметив, что в этом году можно путешествовать по России, Белоруссии и далее на Крымский полуостров на поезде.

Ранее Факты ICTV писали о том, что венгерский телеканал назвал Крым российским.

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