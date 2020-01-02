Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским – реакция Украины

Британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским в одном из своих материалов.

Популярный британский журнал Good Housekeeping в материале о самых популярных направлениях для поездок назвал оккупированный Крым российским.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве уже отреагировало на это:

– Good Housekeeping UK, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Примите во внимание советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым – это Украина, – отметили в посольстве.

.@GHmagazine Do not mislead your readers! Undoubtedly, #Crimea is worth to enter the rate of hottest 2020 destinations, but it’s a territory under military occupation. Mind FCO travel advice. #CrimeaIsUkraine https://t.co/9Qihzw3Shf pic.twitter.com/U4mxjeYWvS — Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 2 января 2020 г.

Читайте: Apple признала Крым российским

К слову, в своем выпуске одним из туристических направлений на 2020 год издание назвало Россию, отметив, что в этом году можно путешествовать по России, Белоруссии и далее на Крымский полуостров на поезде.

Ранее Факты ICTV писали о том, что венгерский телеканал назвал Крым российским.