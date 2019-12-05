Посольство Украины в Венгрии прокомментировало ситуацию относительно появления на центральном венгерском телеканале М1 видео сюжета, в котором Крым обозначено территорией России.

В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видео сюжета, в котором Крым обозначено территории РФ, посольство Украины в Венгрии обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел с требованием исправить надпись.

– Мы искренне надеемся, что зазначний случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования, – отметили в посольстве.

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Дипломаты добавили, что ожидают исправления надписи в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии.

– Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться, – отметили в ведомстве.

Напомним, в эфире венгерского телеканала M1 показали сюжет из Крыма, обозначив его частью России. В рубрике Без комментариев телеканал показал азовское побережье полуострова, на которое выбросило сотни медуз.

Источник: Посольство Украины в Венгрии