С трудом читала текст и шаталась: журналистке стало плохо в прямом эфире

Белорусскую журналистку заподозрили в том, что она вышла в прямой эфир пьяной.

В сети ломают голову над странным поведением журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой.

Во время своего выхода в прямой эфир с улицы в центре Минска девушка не могла прочитать текст с блокнота, оговаривалась и делала неуместные паузы.

При этом девушку заметно шатало. В итоге голос за кадром посоветовал ей заканчивать, после чего прямое включение прервалось.

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Ее колега Вероника Гришкова обьяснила, что Козлова не была пьяна, а переволновалась и после эфира потеряла сознание.

– В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление, – сказала она.

Напомним, фанат попытался поцеловать журналистку во время интервью.

Источник: Говорит Москва