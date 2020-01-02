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Факты / Мир

С трудом читала текст и шаталась: журналистке стало плохо в прямом эфире

Белорусскую журналистку заподозрили в том, что она вышла в прямой эфир пьяной.

С трудом читала текст и шаталась: журналистке стало плохо в прямом эфире

В сети ломают голову над странным поведением журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой.

Во время своего выхода в прямой эфир с улицы в центре Минска девушка не могла прочитать текст с блокнота, оговаривалась и делала неуместные паузы.

При этом девушку заметно шатало. В итоге голос за кадром посоветовал ей заканчивать, после чего прямое включение прервалось.

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Ее колега Вероника Гришкова обьяснила, что Козлова не была пьяна, а переволновалась и после эфира потеряла сознание.

– В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление, – сказала она.

Напомним, фанат попытался поцеловать журналистку во время интервью.

Источник: Говорит Москва

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