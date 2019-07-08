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Факты / Мир / Россия

Нет места такому уроду, как ты: ведущий грузинского ТВ обматерил Путина

Грузинский журналист телеканала Рустави 2 Георгий Габуния обматерил президента России Владимира Путина в прямом эфире своей программы Постскриптум.

путін

Вечером 7 июля телеведущий грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния более минуты материл на русском языке президента РФ Владимира Путина.

Инцидент произошел в эфире авторской программы журналиста Постскриптум.

– На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя, – сказал Габуния.

После выхода программы в эфир у здания канала начался митинг недовольных словами журналиста. Протестующие потребовали увольнения Габунии.

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Руководство канала извинилось за слова журналиста, отметив, что Габуния нарушил этические нормы и редакционную политику.

– Пафос для меня абсолютно приемлем, никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет, однако это был эфирный текст, это форма выражения канала, и канал не разделяет эту позицию. Еще раз приношу извинения, – заявил генеральный директор канала Ника Гварамия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выражения журналиста.

Она заявила, что слова телеведущего идут вразрез с грузинскими традициями и служат только для разделения и повышения напряженности в стране.

Напомним, в ночь на 21 июня начались антироссийские протесты в Грузии.

Причиной протестов стало выступление на  Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.

Источник: Рустави 2

Фото: Dreamstime

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