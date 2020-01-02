PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Под новогодним поздравлением Путина отключили лайки и комментарии

В России Первый канал и Россия 24 заблокировали на своих YouTube-каналах счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии под новогодним поздравлением Владимира Путина.

Володимир Путіін

Журналист Эха Москвы Александр Плющев обратил внимание на то, что видео поздравления президента РФ с Новым годом на Первом канале посмотрели более 100 тыс. человек, а на Россия 24 – около 3 млн.

Однако под роликами с Путиным нет ни одного лайка или дизлайка, хотя пользователи могут их ставить.

Также под видео отключены комментарии.

Читайте: Разговор Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали детали

Кстати, ролик на YouTube-канале НТВ тоже нельзя комментировать, но статистика лайков и дизлайков доступна.

Факты ICTV писали, что 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка