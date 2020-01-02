Под новогодним поздравлением Путина отключили лайки и комментарии

В России Первый канал и Россия 24 заблокировали на своих YouTube-каналах счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии под новогодним поздравлением Владимира Путина.

Журналист Эха Москвы Александр Плющев обратил внимание на то, что видео поздравления президента РФ с Новым годом на Первом канале посмотрели более 100 тыс. человек, а на Россия 24 – около 3 млн.

Однако под роликами с Путиным нет ни одного лайка или дизлайка, хотя пользователи могут их ставить.

Также под видео отключены комментарии.

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Кстати, ролик на YouTube-канале НТВ тоже нельзя комментировать, но статистика лайков и дизлайков доступна.

Факты ICTV писали, что 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.