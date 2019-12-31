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Факты / Украина

Разговор Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали детали

Телефонный разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся по инициативе президента Украины, говорят в Кремле.

Разговор Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали детали

В Кремле уточнили, что инициатором разговора был президент Украины Владимир Зеленский.

– Подчеркнута важность заключенной накануне пакетной сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем, – отмечают в администрации президента РФ Владимира Путина.

Говоря об обмене пленными 29 декабря, стороны констатировали, что он прошел в русле договоренностей нормандской четверки в Париже, а это способствует укреплению взаимного доверия.

ЧитайтеНервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными

– Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, – сообщает Кремль.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Источник: Кремль

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