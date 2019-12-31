PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский по телефону поговорил с Путиным

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский по телефону поговорил с Путиным

Во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.

Президенты Украины и РФ также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся на полуострове и на территории России, и россиян , находящихся в Украине.

ЧитайтеНервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными

– Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время, – говорится в сообщении.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Источник: Офис Президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Уже этой зимой – Мендель рассказала о сроках нового обмена пленными
Уже этой зимой – Мендель рассказала о сроках нового обмена пленными
Жест воспитанного человека – реакция сети на разговор Зеленского с Путиным
Жест воспитанного человека – реакция сети на разговор Зеленского с Путиным
Разговор Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали детали
Разговор Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали детали
Дмитро Медведєв
Выгодный компромисс: Медведев оценил транзитный контракт с Украиной
Андрій Коболєв
Новый транзитный контракт с РФ: Коболев назвал козыри Украины
Польща
В Польше по требованию РФ арестовали семерых украинцев – участников АТО
Газовой войны не будет! Украина и РФ подписали транзитное соглашение – за сутки до Нового года
Газовой войны не будет! Украина и РФ подписали транзитное соглашение – за сутки до Нового года
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка