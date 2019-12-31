Зеленский по телефону поговорил с Путиным

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, проведенным взаимным обменом пленными и заключением контракта на транзит российского газа.

Президенты Украины и РФ также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся на полуострове и на территории России, и россиян , находящихся в Украине.

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– Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время, – говорится в сообщении.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.