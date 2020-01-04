В Амстердаме ввели налог на пребывание туристов

С 2020 года туристам придется дополнительно платить €3 за пребывание в Амстердаме.

С 1 января 2020 года в Амстердаме ввели новый налог для туристов, с помощью которого попытаются уменьшить поток посетителей.

Новый налог предусматривает, что за каждую ночь в Амстердаме туристы будут платить дополнительно €3.

Также туристы, которые ищут жилье для временного пребывания, будут платить надбавку в 10% от существующей ставки.

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По последним данным, ежегодно в Амстердам приезжают около 17 млн ​​туристов. В настоящее время власти города пытаются справиться с потоком посетителей с помощью различных ограничений.

– Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пора заниматься его менеджментом, – говорится в одном из официальных документов.

К слову, с июля 2020 года туристам придется платить налог в €10 за въезд в Венецию.