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Факти / Світ

В Амстердамі ввели податок на перебування туристів

З 2020 року туристам доведеться додатково платити €3 за перебування в Амстердамі.

Амстердам

З 1 січня 2020 року в Амстердамі ввели новий податок для туристів, за допомогою якого спробують зменшити потік відвідувачів.

Новий податок передбачає, що за кожну ніч в Амстердамі туристи платитимуть додатково €3.

Також туристи, які шукають житло для тимчасового перебування, сплачуватимуть надбавку у 10% від ставки, що існує.

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За останніми даними, щорічно в Амстердам приїжджають близько 17 млн туристів. Наразі влада міста намагається впоратися з потоком відвідувачів за допомогою різноманітних обмежень.

– Щоб контролювати ситуацію, нам потрібно діяти. Замість того, щоб просувати цей напрямок, настав час займатися його менеджментом, – йдеться в одному з офіційних документів.

До слова, з липня 2020 року туристам доведеться платити податок у €10 за в’їзд до Венеції.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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