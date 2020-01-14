Новое торговое соглашение с ЕС могут заключить до конца 2020 – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассчитывает на заключение комплексного торгового договора с Евросоюзом после Brexit.

Существует большая вероятность того, что указанный договор заключат до конца 2020 года. Однако возможность того, что этого не произойдет также не исключают.

По словам Джонсона, важна не сама сделка, а выстраивание новых партнерских отношений с ЕС.

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Он добавил, что сможет сделать то, что многие считали невозможным – разобраться с долгосрочными отношениями с ЕС и вывести Великобританию из Европейского Союза 31 января.

Премьер-министр также заявил о желании услышать Биг Бен в ночь Brexit. Однако такое удовольствие будет стоить стране около £500 тыс. (примерно 15,5 млн грн).

Сейчас страна ищет пути для финансирования такой акции.

К слову, 20 декабря 2019 года парламент Великобритании утвердил законопроект, который предусматривает реализацию соглашения о Brexit.