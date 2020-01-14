Нову торговельну угоду з ЄС можуть укласти до кінця 2020 – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна розраховує на укладання комплексного торговельного договору з Євросоюзом після Brexit.

Існує велика ймовірність того, що зазначений договір укладуть до кінця 2020 року. Проте можливість того, що цього не станеться також не виключають.

За словами Джонсона, важлива не сама угода, а вибудовування нових партнерських відносин з ЄС.

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Він додав, що зможе зробити те, що багато хто вважав неможливим – розібратися з довготривалими відносинами з ЄС і вивести Велику Британію з Європейського Союзу 31 січня.

Прем’єр-міністр також заявив про бажання почути Біг Бен у ніч Brexit. Проте таке задоволення коштуватиме країні близько £500 тис. (приблизно 15,5 млн грн).

Наразі країна шукає шляхи для фінансування такої акції.

До слова, 20 грудня 2019 року парламент Великої Британії затвердив законопроект, який передбачає реалізацію угоди про Brexit.