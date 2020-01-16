Форум в Давосе назвал главные угрозы для мировой экономики

Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал климатические катастрофы и вымирания видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики.

Перед началом Давосского форума был представлен отчет о наибольших рисках для мировой экономики.

– Уровень моря повышается, а связанные с изменением климата пожары занимают все большие площади, – заявил председатель ВЭФ, эксминистр иностранных дел Норвегии Долг Бренди.

Согласно отчету, впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологичными.

В частности, в опросе предупреждается об экстремальных погодных явлениях с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни, а также о стихийных бедствиях, ожидаемых в течение следующих десяти лет.

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Кроме того, отмечается вероятность потери биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.

Другим долгосрочным риском является неспособность правительств адаптироваться к изменению климата и антропогенному ущербу для окружающей среды.

– В 2020 году ведущие политики мира должны сотрудничать со всеми сферами общества для улучшения и оживления сложившейся системы кооперации – считает Бренди.

По его словам, это должно быть сделано не только из краткосрочных выгод, но и служить преодолению глубоко укоренившихся рисков.

Ранее стало известно, что Зеленский поедет на форум в Давосе.