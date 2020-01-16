Форум у Давосі назвав головні загрози для світової економіки

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) назвав кліматичні катастрофи і вимирання видів флори і фауни одними з найсерйозніших загроз для світової економіки.

Перед початком Давоського форуму був представлений звіт про найбільші ризики для світової економіки.

– Рівень моря підвищується, а пов’язані зі зміною клімату пожежі займають дедалі більші площі, – заявив голова ВЕФ, екс-міністр закордонних справ Норвегії Борг Бренді.

Згідно зі звітом, вперше п’ять найбільших світових ризиків є екологічними.

Зокрема, в опитуванні попереджається про екстремальні погодні явища з великим збитком для майна, інфраструктури і життя, а також про стихійні лиха, очікувані протягом наступних десяти років.

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Крім того, зазначається ймовірність втрати біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Іншими довгостроковими ризиком є ​​нездатність урядів адаптуватися до зміни клімату і антропогенного збитку для навколишнього середовища.

– У 2020 році провідні політики світу мають співпрацювати з усіма сферами суспільства заради поліпшення і пожвавлення сформованої системи кооперації, – вважає Бренді.

За його словами, це має бути зроблено не тільки з короткострокових вигод, а й служити подоланню глибоко укорінених ризиків.

Раніше стало відомо, що Зеленський поїде на форум в Давосі.