Катастрофу МАУ в Иране будут расследовать несколько лет – МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на пресс-конференции после встречи с главами МИД Украины, Великобритании, Швеции и Афганистану в Лондоне заявил, что может понадобится несколько лет, чтобы добиться справедливости в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, который делился опытом в расследовании дела рейса MH17, который был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года.

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– Один из уроков, о котором мы узнали от наших нидерландских друзей, что мы должны сотрудничать на международном уровне и говорить единогласно для того, чтобы мы могли координировать наши действия и говорить единым голосом с иранским правительством, и это то, что мы, очевидно, будем делать вместе, – заявил Шампань.

Он добавил, что совместная работа не должна прекращаться.

– Поскольку мы поняли, что мы должны будем вместе работать в течение месяцев и, вероятно, последующие годы, чтобы добиться прозрачности, ответственности и справедливости. На этот процесс уйдет много месяцев, и я думаю, даже несколько лет, – сказал он.

К слову, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины просят Иран предоставить Украине черные ящики с самолета МАУ, который сбили в Тегеране.

Источник: CBC