Катастрофу МАУ в Ірані розслідуватимуть кілька років – МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань на прес-конференції після зустрічі з главами МЗС України, Великої Британії, Швеції та Афганістану в Лондоні заявив, що може знадобиться кілька років, щоб домогтися справедливості в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані.

На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, який ділився досвідом у розслідуванні справи рейсу MH17, який був збитий над Донецькою областю в липні 2014 року.

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– Один з уроків, про який ми дізналися від наших нідерландських друзів, що ми повинні співпрацювати на міжнародному рівні і говорити одноголосно для того, щоб ми могли координувати наші дії і говорити єдиним голосом з іранським урядом, і це те, що ми, очевидно, будемо робити разом, – заявив Шампань.

Він додав, що спільна робота не повинна припинятися.

– Оскільки ми зрозуміли, що ми повинні будемо разом працювати протягом місяців і, ймовірно, наступні роки, щоб домогтися прозорості, відповідальності і справедливості. На цей процес піде багато місяців, і я думаю, навіть кілька років, – сказав він.

До слова, Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України просять Іран надати Україні чорні ящики з літака МАУ, який збили в Тегерані.

Джерело: CBC