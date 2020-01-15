Созывать Совбез ООН из-за авиакатастрофы в Иране не нужно – Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что пока нет необходимости в том, чтобы созывать заседание Совета безопасности ООН из-за катастрофы самолета МАУ в Иране.

По его словам, такие действия являются нецелесообразными, ведь Иран признал свою вину в трагедии.

– В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН, – сказал Ельченко.

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Он считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на международном расследовании катастрофы.

Посол Украины в США добавил, что Ирану необходимо привлечь всех виновных в трагедии к ответственности и выплатить компенсации.

К слову, Владимир Ельченко также говорил о том, что РФ могла нарушить международные санкции, продав Тегерану ЗРК Тор.