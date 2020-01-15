Офис генпрокурора просит Иран передать черные ящики сбитого Boeing МАУ

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины отправили в Иран запрос о выдаче Киеву бортовых самописцев с самолета МАУ, который сбили иранские военные.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, обнародованном в среду утром в Telegram.

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В ведомстве заверили, что украинская сторона примет все меры для обеспечения надлежащей расшифровки черных ящиков и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств катастрофы авиалайнера.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.