Пять стран требуют компенсации у Ирана из-за катастрофы МАУ

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция обратились к Ирану с требованием выплатить семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране компенсацию.

Соответствующее требование прописано в совместном заявлении министров иностранных дел указанных стран.

Решение обратиться к Ирану с требованием о компенсации было принято на встрече в Лондоне, которая состоялась 16 января.

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Также Тегеран призывают провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, чтобы определить причины катастрофы и установить всех причастных к ней.

Оно должно быть открыто для всех стран, которые потеряли своих граждан из-за этой трагедии.

К слову, Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины просят Иран предоставить Украине черные ящики с самолета МАУ, который сбили в Тегеране.