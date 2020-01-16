П’ять країн вимагають компенсації в Ірану через катастрофу МАУ

Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція звернулися до Ірану з вимогою виплатити сім’ям жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані компенсацію.

Відповідна вимога прописана у спільній заяві міністрів закордонних справ зазначених країн.

Рішення звернутися до Ірану з вимогою про компенсацію було ухвалено на зустрічі в Лондоні, яка відбулася 16 січня.

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Також Тегеран закликає провести ретельне, незалежне і прозоре міжнародне розслідування, щоб визначити причини катастрофи і встановити всіх причетних до неї.

Воно повинно бути відкритим для всіх країн, які втратили своїх громадян через цю трагедію.

До слова, Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України просять Іран надати Україні чорні ящики з літака МАУ, який збили в Тегерані.