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Факты / Мир

В Японии распространяется вспышка SARS-подобного вируса

В Японии появилась вспышка гриппа, подобного на вирус SARS, из-за которого ранее погибло более 800 человек.

Японские чиновники сообщили, что японец провел время с инфицированным человеком в Ухане, центральный Китай, и был заражен новым вирусом, вызывающим пневмонию.

Это привело к расширению распространения вируса, напоминающего SARS, впервые зарегистрированного в Китае менее трех недель назад.

Как и в случае, зарегистрированном в понедельник, этот человек не посещал оптовый рынок морепродуктов в Ухани, замешанный в вспышке, в результате которой десятки людей были госпитализированы.

Новый коронавирус, который, как считается, является источником инфекций, привлек международное внимание из-за сходства с вирусом, вызвавшим острый острый респираторный синдром, или SARS, 17 лет назад.

– Нет никаких свидетельств того, что так называемый вирус 2019-nCoV распространяется от человека к человеку, и трудно представить значительное увеличение числа инфекций.

Это не похоже на SARS, в результате которого погибло почти 800 человек, – сообщил Хироши Умеда, сотрудник Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

С 3 января в Китае не было выявлено новых связанных случаев пневмонии. Генетические исследования вирусного материала, собранного у пациентов, показали, что 41 человек в центральном Китае был инфицирован вирусом 2019-nCoV.

Вспышку связывают с оптовым рынком морепродуктов в Ухани, где также продавались живые животные, такие как птица, летучие мыши и сурки, а также части дикой природы.

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Это вызывает обеспокоенность в связи с тем, что инфекционный респираторный патоген возник из еще не идентифицированного животного резервуара.

Поскольку пациент в Японии не посещал рынок морепродуктов в Ухане, возможно, он был заражен из другого источника.

Вирус 2019-nCoV по своей генетической структуре по меньшей мере на 70% похож на вирус SARS, говорится в отчете, подготовленном для Международного журнала инфекционных заболеваний.

Исследователи утверждают, что вирус Ухани клинически более умеренный с точки зрения тяжести, уровня смертности и возможности передачи.

Ранее в США девочка ослепла из-за осложнений от гриппа.

Источник: Bloomberg

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