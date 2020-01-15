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Факты / Lifestyle / Здоровье

В США девочка ослепла из-за осложнений от гриппа

В штате Айова (США) 4-летняя Джейд ДеЛусия потеряла зрение после осложнений от гриппа. Девочка не получила прививку от гриппа и заболела незадолго до Нового года. Состояние девочки быстро ухудшилось, и она была доставлена в один из лучших исследовательских институтов Америки в Айове.

По словам врачей, грипп серьезно повредил мозг ребенка. У нее диагностировали острую некротическую энцефалопатию.

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Родители в течение всего времени находились рядом с дочерью.

Уже через несколько дней они заметили, что ребенок перестал играть с игрушками и реагировать на свет. После обследования оказалось, что девочка ослепла. Специалисты не уверены, вернется зрение снова.

В этом году вирус гриппа в США был особенно трудным для детей. За последние полгода от него умерло 32 ребенка.

– Мы хотим, чтоб родители знали, как важно вовремя делать прививки от гриппа каждый сезон, – сказала Аманда Филипс, мать маленькой Джейд.

Недавно Факты ICTV писали, что в Украине от гриппа умерла роженица, ребенка спасли.

Фото: Amanda Phillips

Источник: CNN

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