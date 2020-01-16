В Японії поширюється спалах SARS-подібного вірусу

В Японії з’явився спалах грипу, подібного на вірус SARS, через який раніше загинуло понад 800 осіб.

Японські чиновники повідомили, що японець провів час з інфікованою людиною в Ухані, центральний Китай, і був заражений новим вірусом, що викликає пневмонію.

Це призвело до поширення вірусу, що нагадує SARS, вперше зареєстрованого в Китаї менше трьох тижнів тому.

Як і у випадку, зареєстрованому в понеділок, чоловік не відвідував оптовий ринок морепродуктів в Ухані, замішаний у спалаху, в результаті якого десятки людей були госпіталізовані.

Новий коронавірус, який, як вважається, є джерелом інфекцій, привернув міжнародну увагу через схожість з вірусом, що викликав гострий респіраторний синдром, або SARS, 17 років тому.

– Немає жодних свідчень того, що так званий вірус 2019 nCoV поширюється від людини до людини, і важко уявити значне збільшення числа інфекцій. Це не схоже на SARS, у результаті якого загинуло майже 800 осіб, – повідомив Хіроші Умеда, співробітник Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення.

З 3 січня в Китаї не було виявлено нових пов’язаних випадків пневмонії. Генетичні дослідження вірусного матеріалу, зібраного у пацієнтів, показали, що 41 чоловік у центральному Китаї були інфіковані вірусом 2019 nCoV.

Спалах пов’язують з оптовим ринком морепродуктів в Ухані, де також продавалися живі тварини, зокрема птахи, кажани та бабаки, а також частини дикої природи.

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Це викликає стурбованість у зв’язку з тим, що інфекційний респіраторний патоген виник з ще не ідентифікованого тваринного резервуара.

Оскільки пацієнт з Японії не відвідував ринок морепродуктів в Ухані, можливо, він був заражений з іншого джерела.

Вірус 2019 nCoV за своєю генетичною структурою щонайменше на 70% схожий на вірус SARS, йдеться у звіті, підготовленому для Міжнародного журналу інфекційних захворювань.

Дослідники стверджують, що вірус Ухані клінічно більш помірний з точки зору тяжкості, рівня смертності та можливості передачі.

Раніше в США дівчинка осліпла через ускладнення від грипу.