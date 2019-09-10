Правительство Японии рассматривает план сброса в океан воды, загрязненной при охлаждении реакторов АЭС Фукусима.

Ученые говорят, что выброс радиоактивной воды в океан имеет низкий риск для здоровья людей и животных.

– Министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможной необходимости сбросить в океан загрязненную воду с атомной электростанции Фукусима, поскольку до 2022 года место в резервуарах закончится, – говорится в сообщении.

Групи рибалок категорично проти цієї ідеї, а уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято.

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В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора ежедневно. Большинство радиоактивных изотопов удалено с помощью сложного процесса фильтрации.

Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах, которые будут полностью заполнены до 2022 года.

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