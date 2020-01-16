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Факты / Мир

Изменение климата станет главной проблемой для здоровья людей – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обнародовала перечень главных проблем в сфере здравоохранения, составленный экспертами организации по всему миру.

– Этот список отражает глубокую обеспокоенность, что лидеры в мире инвестируют недостаточно ресурсов в приоритеты и системы здравоохранения, поставив под угрозу жизни людей и экономики, – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.

– Страны много инвестируют в защиту своих людей от террористических атак, но не от атак вирусов, которые могут вызвать гораздо больше смертей и принести гораздо больше убытков для экономики и общества, – добавил он.

Изменение климата, инфекционные болезни, движение против вакцинации и устойчивость к антибиотикам – неотложные вызовы в сфере здравоохранения, с которыми мир столкнется в следующем десятилетии.

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Среди главных проблем выделили:

  • изменение климата;
  • доставку лекарств в зоны конфликта;
  • справедливый доступ к медицинскому обслуживанию;
  • инфекционные заболевания;
  • голод и нездоровую пищу;
  • опасность для подростков;
  • недоверие и сопротивление к лекарствам.

Ранее форум в Давосе назвал климатические катастрофы и вымирания видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики.

Источник: Голос Америки

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