Изменение климата станет главной проблемой для здоровья людей – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обнародовала перечень главных проблем в сфере здравоохранения, составленный экспертами организации по всему миру.
– Этот список отражает глубокую обеспокоенность, что лидеры в мире инвестируют недостаточно ресурсов в приоритеты и системы здравоохранения, поставив под угрозу жизни людей и экономики, – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.
As a new year & a new decade kick off, @WHO is releasing a list of urgent global health challenges: https://t.co/d00szx5tSh
The list reflects a deep concern that leaders are not investing enough resources in core health priorities & systems, putting lives & economies in jeopardy. pic.twitter.com/to8teSxXhA
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 13, 2020
– Страны много инвестируют в защиту своих людей от террористических атак, но не от атак вирусов, которые могут вызвать гораздо больше смертей и принести гораздо больше убытков для экономики и общества, – добавил он.
Изменение климата, инфекционные болезни, движение против вакцинации и устойчивость к антибиотикам – неотложные вызовы в сфере здравоохранения, с которыми мир столкнется в следующем десятилетии.
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Среди главных проблем выделили:
- изменение климата;
- доставку лекарств в зоны конфликта;
- справедливый доступ к медицинскому обслуживанию;
- инфекционные заболевания;
- голод и нездоровую пищу;
- опасность для подростков;
- недоверие и сопротивление к лекарствам.
Ранее форум в Давосе назвал климатические катастрофы и вымирания видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики.