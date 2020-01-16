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Факти / Світ

Зміна клімату стане головною проблемою для здоров’я людей – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила перелік головних проблем у сфері охорони здоров’я, складений експертами організації з усього світу.

– Цей список відображає глибоку стурбованість, що лідери у світі інвестують недостатньо ресурсів у пріоритети і системи охорони здоров’я, поставивши під загрозу життя людей та економіки, – заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.

– Країни багато інвестують у захист своїх людей від терористичних атак, але не від атак вірусів, які можуть спричинити значно більше смертей і принести значно більше збитків для економіки та суспільства, – додав він.

Зміна клімату, інфекційні хвороби, рух проти вакцинації та стійкість до антибіотиків – нагальні виклики у сфері охорони здоров’я, з якими світ матиме справу в наступному десятилітті.

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Серед головних проблем виділили:

  • зміну клімату;
  • доставку ліків у зони конфлікту;
  • справедливий доступ до медичного обслуговування;
  • інфекційні захворювання;
  • голод та нездорову їжу;
  • небезпеку для підлітків;
  • недовіру та спротив до ліків.

Раніше форум у Давосі назвав кліматичні катастрофи і вимирання видів флори і фауни одними з найсерйозніших загроз для світової економіки.

Джерело: Голос Америки

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