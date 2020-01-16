Зміна клімату стане головною проблемою для здоров’я людей – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила перелік головних проблем у сфері охорони здоров’я, складений експертами організації з усього світу.

– Цей список відображає глибоку стурбованість, що лідери у світі інвестують недостатньо ресурсів у пріоритети і системи охорони здоров’я, поставивши під загрозу життя людей та економіки, – заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Адхан Гебрейесус.

As a new year & a new decade kick off, @WHO is releasing a list of urgent global health challenges: https://t.co/d00szx5tSh

The list reflects a deep concern that leaders are not investing enough resources in core health priorities & systems, putting lives & economies in jeopardy. pic.twitter.com/to8teSxXhA — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 13, 2020

– Країни багато інвестують у захист своїх людей від терористичних атак, але не від атак вірусів, які можуть спричинити значно більше смертей і принести значно більше збитків для економіки та суспільства, – додав він.

Зміна клімату, інфекційні хвороби, рух проти вакцинації та стійкість до антибіотиків – нагальні виклики у сфері охорони здоров’я, з якими світ матиме справу в наступному десятилітті.

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Серед головних проблем виділили:

зміну клімату;

доставку ліків у зони конфлікту;

справедливий доступ до медичного обслуговування;

інфекційні захворювання;

голод та нездорову їжу;

небезпеку для підлітків;

недовіру та спротив до ліків.

Раніше форум у Давосі назвав кліматичні катастрофи і вимирання видів флори і фауни одними з найсерйозніших загроз для світової економіки.