Британский парламент окончательно открыл путь к Brexit

Верхняя палата парламента Великобритании 22 января приняла законопроект, который окончательно одобряет выход страны из ЕС.

Проект закона может поступить на подпись королевы Елизаветы II уже 23 января. Также Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Ожидается, что “развод” с Великобританией европарламентарии подпишут во время заседания 29 января.

– Мы обещали реализовать Brexit. Мы находимся на пути к выходу 31 января, – написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

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Чтобы принять закон, Верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после Brexit рассчитывают на заключение комплексного торгового соглашения с ЕС.