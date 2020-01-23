Варфоломей в Давосе призвал к борьбе с экологическими проблемами

Вселенский патриарх Варфоломей во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал западных лидеров не ставить свои материальные и финансовые интересы выше интересов человечества, особенно касательно изменения климата.

Он подчеркнул, что люди должны быть более ответственными и с уважением относиться к земным ресурсам.

Читайте: Уверены в харизме и способностях: Варфоломей поздравил Зеленского

– Если мы кардинально не изменим отношение к миру, если мы добровольно не изменим свою схему использования природных ресурсов, то продолжим бороться с симптомами проблемы, а не с ее причинами, – сказал Вселенский патриарх.

Также он добавил, что в отличие от других поколений, нынешнее не имеет оправдания, ведь не может говорить, что не знало об угрозе экологического коллапса.

– Чтобы восстановить равновесие нашей планеты, нам нужно духовное мировоззрение, способствующее смирению, уважению и солидарности, – сказал Вселенский патриарх.

Ранее Факты ICTV писали, что Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.