PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Варфоломей в Давосе призвал к борьбе с экологическими проблемами

Вселенский патриарх Варфоломей во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал западных лидеров не ставить свои материальные и финансовые интересы выше интересов человечества, особенно касательно изменения климата.

Он подчеркнул, что люди должны быть более ответственными и с уважением относиться к земным ресурсам.

Читайте: Уверены в харизме и способностях: Варфоломей поздравил Зеленского

– Если мы кардинально не изменим отношение к миру, если мы добровольно не изменим свою схему использования природных ресурсов, то продолжим бороться с симптомами проблемы, а не с ее причинами, – сказал Вселенский патриарх.

Также он добавил, что в отличие от других поколений, нынешнее не имеет оправдания, ведь не может говорить, что не знало об угрозе экологического коллапса.

– Чтобы восстановить равновесие нашей планеты, нам нужно духовное мировоззрение, способствующее смирению, уважению и солидарности, – сказал Вселенский патриарх.

Ранее Факты ICTV писали, что Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка